Вертолет федеральной полиции ослеплен лазерной указкой
2023-01-09 15:44
При подлете к посадочной площадке возле Баутцена в Саксонии экипаж вертолета федеральной полиции был ослеплен лазерной указкой.
Встревоженный полицейский патруль на месте арестовал 37-летнего подозреваемого, сообщила федеральная полиция в понедельник.
Как выяснилось в ходе проверки, в воскресенье утром предполагаемый преступник около десяти раз ослеплял экипаж вертолета лазерной указкой.
Опубликовано: Тарас Медведев
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