Вертолет федеральной полиции ослеплен лазерной указкой

APS
2023-01-09 15:44

При подлете к посадочной площадке возле Баутцена в Саксонии экипаж вертолета федеральной полиции был ослеплен лазерной указкой.

Встревоженный полицейский патруль на месте арестовал 37-летнего подозреваемого, сообщила федеральная полиция в понедельник.

Как выяснилось в ходе проверки, в воскресенье утром предполагаемый преступник около десяти раз ослеплял экипаж вертолета лазерной указкой.

Опубликовано: Тарас Медведев







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