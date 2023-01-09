Вертолет федеральной полиции ослеплен лазерной указкой

Варшавер намерен судиться с Садальским из-за обвинений Кравченко в алкоголизме

Глава театра "Ленком" Марк Варшавер намерен подать на актера Станислава Садальского за то, что тот осмелился обвинять свою коллегу Татьяну Кравченко в алкоголизме.

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