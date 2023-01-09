СЦКК: армия Украины обстреляла жилые многоквартирные дома в Донецке

Пресс-служба Совместного центра по контролю и координации прекращения огня сообщили о попадании снарядов украинских военных по жилым домам в столице ДНР.

В понедельник СЦКК опубликовал новый пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что 9 января вооружённые силы Украины произвели ракетный обстрел многоквартирного жилого дома в Донецке, расположенного на улице Петровского в Петровском районе города.

Известно, что при обстреле многоэтажной постройки с мирными гражданами ДНР внутри украинские войска использовали снаряды 155-го калибра, который является характерным для вооружений стран Североатлантического альянса (блок НАТО).