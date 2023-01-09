СЦКК: армия Украины обстреляла жилые многоквартирные дома в Донецке
Пресс-служба Совместного центра по контролю и координации прекращения огня сообщили о попадании снарядов украинских военных по жилым домам в столице ДНР.
В понедельник СЦКК опубликовал новый пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что 9 января вооружённые силы Украины произвели ракетный обстрел многоквартирного жилого дома в Донецке, расположенного на улице Петровского в Петровском районе города.
Известно, что при обстреле многоэтажной постройки с мирными гражданами ДНР внутри украинские войска использовали снаряды 155-го калибра, который является характерным для вооружений стран Североатлантического альянса (блок НАТО).
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Наталья
Максакова обозвала Гагарину стиральной доской после исполнения певицей композиции Пугачевой на новогоднем концерте
Оперная певица Мария Максакова возмущена до глубины души тем, что певица Полина Гагарина позарилась на святое, исполнив песню Аллы Пугачевой "Любовь, похожая на сон" на одном из новогодних концертов.Подробнее...
-