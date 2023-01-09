Кулеба: западные союзники Киева сделали недостаточно для Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Запад в недостаточной поддержке Киева после начала российской спецоперации.
9 явнаря лидер украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба опубликовал новое сообщение в мессенджере Twitter, где заявил, что Киев благодарен своим западным союзникам за весь объём военной и финансовой помощи, который Украина получила от Запада после начала боевых действий в стране.
Вместе с тем Кулеба выразил уверенность, что будет честно сказать о недостаточности той помощи, которые зарубежные политики предоставили Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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