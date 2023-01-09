Заядлый курильщик нарушил правила на авиарейсе в Анталию и смог долететь только до Ганновера
Пассажир решил закурить в туалете на борту самолета, летящего в Анталию во время и в итоге высадился в Ганновере.
Федеральная полиция сообщила в понедельник, 9 января, что 33-летний мужчина проигнорировал просьбу экипажа после старта в Гамбурге и докурил сигарету.
ПО стечению обстоятельства авиакомпания была вынуждена сделать остановку в Ганновере по техническим причинам, чтобы забрать пассажиров другого рейса в Анталию.
Командир экипажа принял решение высадить нарушителя в Гамбурге. В отношении нерадивого пассажира был составлен протокол об административном правонарушении.
Пока его семья продолжала полет в отпуск, мужчине пришлось ехать домой из Ганновера в Гамбург на поезде.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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