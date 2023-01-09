Заядлый курильщик нарушил правила на авиарейсе в Анталию и смог долететь только до Ганновера

Пассажир решил закурить в туалете на борту самолета, летящего в Анталию во время и в итоге высадился в Ганновере.

Федеральная полиция сообщила в понедельник, 9 января, что 33-летний мужчина проигнорировал просьбу экипажа после старта в Гамбурге и докурил сигарету.

ПО стечению обстоятельства авиакомпания была вынуждена сделать остановку в Ганновере по техническим причинам, чтобы забрать пассажиров другого рейса в Анталию.

Командир экипажа принял решение высадить нарушителя в Гамбурге. В отношении нерадивого пассажира был составлен протокол об административном правонарушении.

Пока его семья продолжала полет в отпуск, мужчине пришлось ехать домой из Ганновера в Гамбург на поезде.