Варшавер намерен судиться с Садальским из-за обвинений Кравченко в алкоголизме
Глава театра "Ленком" Марк Варшавер намерен подать на актера Станислава Садальского за то, что тот осмелился обвинять свою коллегу Татьяну Кравченко в алкоголизме.
Руководитель театра "Ленком" Марк Варшавер будет подавать в суд на актера Станислава Садальского после его оскорблений в адрес коллеги Татьяны Кравченко.
Садальский предположил, что Кравченко не вышла на сцену Питера из-за проблем с алкоголем, сорвав спектакль.
Директору театра откровения артиста пришлись настолько не по нраву, что тот подает на актера в суд..
Никаких комментариев по поводу того, почему Кравченко не прибыла на спектакль в Питер, она объяснений не давала.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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