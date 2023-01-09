Варшавер намерен судиться с Садальским из-за обвинений Кравченко в алкоголизме

Глава театра "Ленком" Марк Варшавер намерен подать на актера Станислава Садальского за то, что тот осмелился обвинять свою коллегу Татьяну Кравченко в алкоголизме.

Руководитель театра "Ленком" Марк Варшавер будет подавать в суд на актера Станислава Садальского после его оскорблений в адрес коллеги Татьяны Кравченко.

Садальский предположил, что Кравченко не вышла на сцену Питера из-за проблем с алкоголем, сорвав спектакль.

Директору театра откровения артиста пришлись настолько не по нраву, что тот подает на актера в суд..

Никаких комментариев по поводу того, почему Кравченко не прибыла на спектакль в Питер, она объяснений не давала.