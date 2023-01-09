Лула пообещал наказать сторонников Болсонару после бунта
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пообещал наказать сторонников бывшего лидера страны Жаира Болсонару после штурма Конгресса в воскресенье.
Болсонаристы также штурмовали Верховный суд и окружили президентский дворец.
Полиции удалось восстановить контроль над зданиями в столице Бразилии к вечеру в воскресенье после многочасовых столкновений с протестующими. Полиция Бразилии заявила, что после мятежа было арестовано 300 человек.
Губернатор Бразилиа Ибанейс Роча был отстранен Верховным судом от должности на 90 дней.
Судья Александр де Мораес обвинил его в том, что он не смог предотвратить беспорядки и «все время молчал». Роша извинился за воскресные события.
Продемократические митинги созывают левые лидеры и группы по всей Бразилии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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