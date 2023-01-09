Абрамавичюс: Литва отказала о въезде белорусу после вопроса об Украине
Глава МВД Литвы Арнолдас Абрамавичюс утверждает, что одному гражданину Беларуси было отказано во въезде в страну.
Вечером понедельника литовский министр внутренних дел Арнолдас Абрамавичюс пообщался с местными представителями прессы, где публично подтвердил информацию о том, что погранслужба отказала гражданину Беларуси во въезде в Литвы после проведения короткого интервью.
По данным Абрамавичюса, белоруску запретили въезжать в Литву после того, как он ответил на вопросы пограничников, касающихся его отношения к Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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