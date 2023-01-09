Навальный находится в ШИЗО с температурой и лихорадкой
Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев утверждает, что его подопечный заболел во время нахождения в шртафном изоляторе тюрьмы.
9 января юрист Вадим Кобзев опубликовал новое сообщение в мессенджере Twitter, где публично заявил, что оппозиционер Алексей Навальные пребывает в ШИЗО, будучи больным и демонстрируя такие симптомы как кашель, высокая температура тела и лихорадка. По данным Кобзева, сейчас сторонники Навального пытаются передать ему необходимые для лечения медикаменты.
При этом Вадим Кобзев выразил уверенность, что против Алексея Навального было применено бактериологическое оружие во время его нахождения в изоляторе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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