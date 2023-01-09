Саммит «Украина–ЕС» пройдёт в Киеве 3 февраля участием Мишеля и фон дер Ляйен

Специальная диета для тех, кто на карантине или дома на удаленной работе

Находясь длительное время дома, легко набрать лишний вес. Особенно это грозит тем, кто соблюдает карантинные меры или привык работать в интернете удаленно. Как сохранить талию, рассказал диетолог Иван Алименко.

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