Саммит «Украина–ЕС» пройдёт в Киеве 3 февраля участием Мишеля и фон дер Ляйен
Газета Deutsche Welle анонсировала совместный саммит правительства Украины и представителей ЕС в Киеве.
Вечером понедельника журналисты немецкого издания Deutsche Welle (признано иноагентом по решению Министерства юстиции России) сообщили, что 3 февраля в Киеве стартует саммит "Украина - Евросоюз", что официально подтверждено представителями шведского правительства.
Известно, что в рамках саммита украинскую столицу посетят председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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