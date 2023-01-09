Саммит «Украина–ЕС» пройдёт в Киеве 3 февраля участием Мишеля и фон дер Ляйен

APS
2023-01-09 16:19

Газета Deutsche Welle анонсировала совместный саммит правительства Украины и представителей ЕС в Киеве.

Вечером понедельника журналисты немецкого издания Deutsche Welle (признано иноагентом по решению Министерства юстиции России) сообщили, что 3 февраля в Киеве стартует саммит "Украина - Евросоюз", что официально подтверждено представителями шведского правительства.

Известно, что в рамках саммита украинскую столицу посетят председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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