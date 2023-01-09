Sky News: Великобритания хочет поставить Украине танки Challenger 2
Британское правительство впервые с начала спецоперации обсуждает возможность отправки своих танков Киеву.
9 января телевизионный канал Sky News со ссылкой на инсайдера сообщил о том, что в Министерстве обороны Британии начались обсуждения о возможности отправки танков Challenger 2 вооружённым силам Украины впервые с начала боевых действий в данной стране.
Характерно, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон стал первым западным лидером, который принял решение о передаче лёгких колёсных танков образца Североатлантического альянса украинским войскам. Многие зарубежные аналитики сходятся во мнении, что решение Макрона является переходом красной линии и может спровоцировать напряжённость в отношениях между Парижем и Москвой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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