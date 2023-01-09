Польша создаёт новую дивизию с танками Abrams и K-2 на границе Беларуси

Министерство обороны Польши инициировало создание новой военной дивизии в стране.

Ряд авторитетных западных информагентств со ссылкой на польское Министерство обороны сообщили, что на востоке Польши будет создана новая военная дивизия, на балансе которой будут находиться американские тяжёлые танки Abrams и танки K-2, произведённые в Южной Корее.

В СМИ распространяется мнение, что появление новой польской дивизии с техникой НАТО на вооружении у границ Беларуси может спровоцировать напряжённость в регионе, поскольку на белорусской территории находится совместная региональная группировка войск, представленная российскими военным в том числе.