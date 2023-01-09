Соловьёв призвал отправить солдат срочной службы России в Украину

Российский телеведущий Владимир Соловьёв выразил уверенность, что солдаты срочной службы РФ должны иметь возможность принимать участие в спецоперации.

В понедельник журналист Владимир Соловьёв публично заявил, что считает целесообразным отправку российских срочником в Украину для участия в специальной военной операции, поскольку в боевых действиях участие всегда принимали преимущественно молодые граждане.

При этом Соловьёв отметил, что имеет в виду солдат срочной службы, которые хотят поучаствовать в спецоперации на добровольной основе. Также Владимир Соловьёв признался, что знает лично множество случаев, где дети находящихся в Украине российских военных хотят отправиться в зону СВО.