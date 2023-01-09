Соловьёв призвал отправить солдат срочной службы России в Украину
Российский телеведущий Владимир Соловьёв выразил уверенность, что солдаты срочной службы РФ должны иметь возможность принимать участие в спецоперации.
В понедельник журналист Владимир Соловьёв публично заявил, что считает целесообразным отправку российских срочником в Украину для участия в специальной военной операции, поскольку в боевых действиях участие всегда принимали преимущественно молодые граждане.
При этом Соловьёв отметил, что имеет в виду солдат срочной службы, которые хотят поучаствовать в спецоперации на добровольной основе. Также Владимир Соловьёв признался, что знает лично множество случаев, где дети находящихся в Украине российских военных хотят отправиться в зону СВО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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