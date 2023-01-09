Медики подтвердили COVID-19 у госпитализированного с пневмонией Михалкова

Никита Михалков, который находится в отделении реанимации, сдал положительный тест на коронавирус.

Вечером понедельника ряд российских СМИ сообщил о том, что режиссёр Никита Михалков, который был госпитализирован в одну из московских больниц в минувший вторник, сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Известно, что Михалков находится в реанимационном отделении, демонстрируя острую симптоматику пневмонии. По данным персонала больницы, в которой сейчас Никита Михалков находится на лечении, состояние режиссёра фильмов оценивается как стабильно тяжёлое и требует перманентного наблюдения.