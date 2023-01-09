Истец не смог доказать вину Oxxxymiron по делу о песне «Ойда»

9 января истец попросил отложить рассмотрение дела российского рэп-музыканта Oxxxymiron.

Информационное агентство "РИА Новости" уведомляет, что на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга истец по делу Мирона Фёдорова, более известного как Oxxxymiron, предложил отложить делопроизводство, поскольку сторона обвинения не собрала необходимое количество доказательств вины ответчика.

Известно, что ранее признанный иноагентом Oxxxymiron обвиняется в призывах к покушению на территориальную целостность России посредством трека "Ойда".