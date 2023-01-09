Член ЕК Писонеро призвана немедленно планировать восстановление Украины
Сотрудник Еврокомиссии Ана Писонеро уверена, что западные лидеры должны незамедлительно начать планировать программу по восстановлению украинского государства.
Официальный представитель Европейской комиссии Ана Писонеро публично заявила, что лидеры западных стран должны начать планирование восстановления Украины прямо сейчас с целью более успешной координации усилий по отстройке украинской инфраструктуры, повреждённой в ходе российской спецоперации.
При этом Писонеро выразила уверенность, что в настоящий момент коллективный Запад обязан удовлетворять потребности Киева в срочной финансовой помощи.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Храмова Оксана
Специальная диета для тех, кто на карантине или дома на удаленной работе
Находясь длительное время дома, легко набрать лишний вес. Особенно это грозит тем, кто соблюдает карантинные меры или привык работать в интернете удаленно. Как сохранить талию, рассказал диетолог Иван Алименко.Подробнее...