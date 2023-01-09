Член ЕК Писонеро призвана немедленно планировать восстановление Украины

Сотрудник Еврокомиссии Ана Писонеро уверена, что западные лидеры должны незамедлительно начать планировать программу по восстановлению украинского государства.

Официальный представитель Европейской комиссии Ана Писонеро публично заявила, что лидеры западных стран должны начать планирование восстановления Украины прямо сейчас с целью более успешной координации усилий по отстройке украинской инфраструктуры, повреждённой в ходе российской спецоперации.

При этом Писонеро выразила уверенность, что в настоящий момент коллективный Запад обязан удовлетворять потребности Киева в срочной финансовой помощи.