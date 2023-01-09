Стано: ЕС осуждает решение Республики Сербской наградить Путина орденом
Представитель МИД Евросоюза Петер Стано осудил правительство Республики Сербской за награждение Владимира Путина.
9 января сотрудник Министерства иностранных дел Европейского союза Петер Стано публично заявил, что официальный Брюссель осуждает решение главы Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика наградить российского коллегу Владимира Путина орденом дружбы.
По словам Додика, Республика Сербская высоко ценит всех своих внешнеполитических союзников, желая как можно чаще выражать свою благодарность за партнёрство.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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