Стано: ЕС осуждает решение Республики Сербской наградить Путина орденом

Представитель МИД Евросоюза Петер Стано осудил правительство Республики Сербской за награждение Владимира Путина.

9 января сотрудник Министерства иностранных дел Европейского союза Петер Стано публично заявил, что официальный Брюссель осуждает решение главы Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика наградить российского коллегу Владимира Путина орденом дружбы.

По словам Додика, Республика Сербская высоко ценит всех своих внешнеполитических союзников, желая как можно чаще выражать свою благодарность за партнёрство.