Алаудинов: бойцы «Вагнера» займут Соледар и Артёмовск в ближайшие дни

Лидер чеченского отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов утверждает, что солдаты ЧВК "Вагнер" ежедневно продвигаются на Артёмовском направлении.

В понедельник Апты Алаудинов дал интервью журналистам российского "Первого канала", где публично заявил, что представители частной военной кампании "Wagner Group" демонстрируют серьёзные наступательные успехи в районе Артёмовска, каждый день занимая новые выгодные рубежи.

По данным Алаудинова, в ближайшие дни мировой общественности станет известно, что российские войска смогли установить контроль над Артёмовском и Соледаром.