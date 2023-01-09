Алаудинов: бойцы «Вагнера» займут Соледар и Артёмовск в ближайшие дни
Лидер чеченского отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов утверждает, что солдаты ЧВК "Вагнер" ежедневно продвигаются на Артёмовском направлении.
В понедельник Апты Алаудинов дал интервью журналистам российского "Первого канала", где публично заявил, что представители частной военной кампании "Wagner Group" демонстрируют серьёзные наступательные успехи в районе Артёмовска, каждый день занимая новые выгодные рубежи.
По данным Алаудинова, в ближайшие дни мировой общественности станет известно, что российские войска смогли установить контроль над Артёмовском и Соледаром.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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