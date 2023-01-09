Guancha: Германия может передать Украине всего один танк Leopard 2
Комментаторы китайской газеты Guancha выступили с критикой Министра экономики ФРГ Роберта Хабека, который утверждает, что танки Leopard 2 могут быть переданы Киеву Берлином.
Китайский новостной портал Guancha утверждает, что глава Минэкономики Германии Роберт Хабек публично допустил отправку немецких танков Leopard 2 украинским войскам. Пользователи сайта Guancha обрушились с критикой на Хабека, отметив, что ФРГ как член НАТО продолжает заниматься разжиганием конфликта в Украине.
Также комментаторы Guancha сошлись во мнении, что Киеву не следует рассчитывать на большое количество танков "Леопард", поскольку в лучшем случае ВСУ получат лишь одну такую машину от Германии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Храмова Оксана
Специальная диета для тех, кто на карантине или дома на удаленной работе
Находясь длительное время дома, легко набрать лишний вес. Особенно это грозит тем, кто соблюдает карантинные меры или привык работать в интернете удаленно. Как сохранить талию, рассказал диетолог Иван Алименко.Подробнее...