Комментаторы китайской газеты Guancha выступили с критикой Министра экономики ФРГ Роберта Хабека, который утверждает, что танки Leopard 2 могут быть переданы Киеву Берлином.

Китайский новостной портал Guancha утверждает, что глава Минэкономики Германии Роберт Хабек публично допустил отправку немецких танков Leopard 2 украинским войскам. Пользователи сайта Guancha обрушились с критикой на Хабека, отметив, что ФРГ как член НАТО продолжает заниматься разжиганием конфликта в Украине.

Также комментаторы Guancha сошлись во мнении, что Киеву не следует рассчитывать на большое количество танков "Леопард", поскольку в лучшем случае ВСУ получат лишь одну такую машину от Германии.