Всего 191 рыба выжила после аварии с аквариумом в берлинском «Аквадоме»

Берлинский зоопарк выходил более 190 рыбок, которые в середине декабря были спасены после аварии в «Аквадоме».

Напомним, что в декабре в берлинском «Аквадоме» внезапно лопнул огромный аквариум, в котором находилось 1500 рыб. По «горячим следам» удалось спасти 630 рыбок, которых передали в Sealife at Dom Aquarée.

Спустя три недели в специализированном аквапарке осталась в живых только 191 рыба.

По словам пресс-секретаря, за экзотическими рыбами, в том числе цихлидами, рыбами-хирургами и нетопырями, будут по-прежнему ухаживать в заведении.