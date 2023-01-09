Британия рассматривает возможность поставки основных боевых танков Киеву

Правительством Великобритании намерено поставить на Украину основные боевые танки Challenger 2, сообщает Sky News.

После заявлений Франции о поставке легких танков, а также Германии и США об оказании помощи в виде 90 единиц БМП «Куница» и «Брэдли» пришел черед Британии.

Минобороны страны не стал комментировать западным СМИ то, как проходит обсуждение возможных поставок танков Challenger 2.

Источник Sky News сообщил, что речь идет о поставках около десяти тяжелых танков через несколько недель.