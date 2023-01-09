Британия рассматривает возможность поставки основных боевых танков Киеву
2023-01-09 18:07
Правительством Великобритании намерено поставить на Украину основные боевые танки Challenger 2, сообщает Sky News.
После заявлений Франции о поставке легких танков, а также Германии и США об оказании помощи в виде 90 единиц БМП «Куница» и «Брэдли» пришел черед Британии.
Минобороны страны не стал комментировать западным СМИ то, как проходит обсуждение возможных поставок танков Challenger 2.
Источник Sky News сообщил, что речь идет о поставках около десяти тяжелых танков через несколько недель.
Опубликовано: Тарас Медведев