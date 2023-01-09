МИД России и Китая объединили усилия против Запада
Во время телефонного разговора между главой российской дипломатии Сергеем Лавровым и новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганем обе стороны продемонстрировали единство в отношении Запада.
Россия и Китай «отвергают политику США и их сателлитов по установлению гегемонии в международных отношениях», говорится в пресс-релизе МИД России.
Пекин и Москва обвиняют Запад во вмешательстве во внутренние дела, провоцировании конфликтов с Китаем и Россией и торможении их развития санкциями.
Это первая встреча двух дипломатов с тех пор, как Цинь Ган вступил в должность в конце декабря.
Во время телефонного разговора Лавров пригласил своего коллегу посетить Россию.
В конце года глава Кремля Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин также разговаривали по телефону. Президент Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию с официальным государственным визитом этой весной.
Опубликовано: Тарас Медведев