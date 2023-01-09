Папа Франциск призвал к ядерному разоружению в мире
2023-01-09 18:18
Папа Франциск призвал приложить больше усилий для достижения ядерного разоружения, сообщает Vatican News.
В своем обращении к дипломатическому корпусу Святого Престола он заявил, что обладание ядерным оружием аморально.
К сожалению, как и в случае с холодной войной, ядерная угроза продолжает нависать и сегодня, отметил Понтифик.
«Сталкиваясь с угрозой ядерного оружия, мы все всегда проигрываем», — сказал Папа.
Папа Франциск раскритиковал тупик в переговорах о возобновлении ядерной сделки с Ираном.
Он надеется, что конкретное решение будет найдено как можно скорее, чтобы обеспечить более безопасное будущее.
Опубликовано: Тарас Медведев