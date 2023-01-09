Песков: Россия не ведет переговоры с ЕС о прекращении СВО

В понедельник, 9 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков развеял ряд сомнений, появившихся в последнее время в социальных сетях, сообщает "Интерфакс".

Во-первых, он отрицал, что Российская Федерация ведет переговоры с Евросоюзом о мирных переговорах по Украине.

Дмитрий Песков заверил, что заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак не контактировал с европейскими политиками и не пытался убедить их подписать мирное соглашение относительно конфликта в Украине.

"Об этом никто не говорит, это очередная журналистская утка. Если я правильно понимаю, были какие-то сообщения, но они касались другого человека по имени Козак", — заверил представитель Кремля, говоря о совпадении имен и простой ошибке.

По его мнению, в европейских структурах может быть кто-то с таким именем, что смутило некоторых журналистов.