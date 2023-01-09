LRT: Литва не передаст Украине активы РФ без решения Евросоюза

Литва отказалась передавать Киеву конфискованные российские активы без соответствующего решения на уровне ЕС.

Вечером 9 января телеканал LRT со ссылкой на литовское Министерство юстиции сообщил, что Вильнюс отказывается передавать правительству Украины замороженные активы, принадлежащие России.

В Минюсте Литвы отметили, что постоянные представители страны в Европейском союзе систематически начинают обсуждение о необходимости выработки общеевропейского отношения к российским активам и возможности их передачи киевской администрации, однако официальный Брюссель не выработал единое мнение в этой области.