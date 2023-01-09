Siemens борется с «мелкодисперсным противником» за крупнейшую сделку

Siemens получил огромный заказ от правительства Египта, который может стать крупнейшей сделкой для компании с начала века для, но на пути стоит «крошечный» мелкодисперсный противник.

2000 километров рельсов, восемь депо и товарных станций, 41 скоростной поезд, таков общий вид проекта.

Железнодорожный проект в Египте является крупнейшим заказом Siemens в истории компании. Но на его пути стала пустыня, которая озадачила инженеров компании.

«Нам придется начинать немедленно, чтобы уложиться в график», — заявил представитель компании Михаил Гавра.

Вся проблема упирается в то, как отфильтровать вездесущую пыль пустыни, которая проникает повсюду и может стать причиной поломки умных электропоездов и самой дороги.

Пока разработчики Siemens упорно ищут ответ на этот вопрос.