Ходжес: ВСУ вернут Крым под контроль Украины к концу августа

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес уверен, что в конце лета 2023 года украинские войска займут крымский полуостров.

9 января отставной американский военный Бен Ходжес публично заявил, что затянутость российской спецоперации является положительным фактором для появления новых успехов украинских войск. По мнению Ходжеса, уже в конце августа текущего года вооружённые силы Украины вернут Крым под контроль Киева.

Также Бен Ходжес считает, что российские войска не желают продолжать участие в спецоперации, а западные экономические санкции оказывают существенное негативное влияние на Москву.