Боснийские сербы отмечают запрещенный судом праздник
2023-01-09 18:35
Боснийские сербы отпраздновали день государственности своей автономной республики в понедельник парадом вооруженной полиции, сил специального назначения и бронетехники.
Несмотря на запрет праздника и судебные иски со стороны боснийцев-мусульман рядом с Сараево 9 января прошел парад силовиков.
9 января 1992 года отмечается дата, когда боснийские сербы провозгласили независимость.
Вспыхнувшая в регионе война унесла жизни 100 000 человек, из них 11 000 было убито в Сараево.
Отмечается, что празднование также совпадает с сербским православным праздником.
Опубликовано: Тарас Медведев