Боснийские сербы отмечают запрещенный судом праздник

Боснийские сербы отпраздновали день государственности своей автономной республики в понедельник парадом вооруженной полиции, сил специального назначения и бронетехники.

Несмотря на запрет праздника и судебные иски со стороны боснийцев-мусульман рядом с Сараево 9 января прошел парад силовиков.

9 января 1992 года отмечается дата, когда боснийские сербы провозгласили независимость.

Вспыхнувшая в регионе война унесла жизни 100 000 человек, из них 11 000 было убито в Сараево.

Отмечается, что празднование также совпадает с сербским православным праздником.