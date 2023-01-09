Пристайко: Запад поставляет Украине оружие с истёкшим сроком годности

Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко утверждает, что западные государства передают Киеву оружие, у которого вышел положенный срок эксплуатации.

Вечером понедельника посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко публично подтвердил растиражированную в СМИ информацию о том, что коллективный Запад передаёт ВСУ вооружения с истёкшим сроком годности. При этом Пристайко отметил, что не всё из поставляемого Киеву оружия является просроченным.

Также Вадим Пристайко отметил, что администрация Киева считает приемлемым факт передачи оружия с истёкшим сроком годности, поскольку из-за военного положения в стране украинские войска вынуждены использовать любую помощь.