Демченко: на границе Украины с Беларусью сложилась напряжённая ситуация

Представитель украинского Госпогранкомитета Андрей Демченко сообщил о напряжённой ситуации на белорусской границе.

9 января официальный представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко публично заявил, что профильные ведомства страны оценивают сложившуюся на границе с Беларусью ситуацию как напряжённую, но контролируемую.

По данным Демченко, в Киеве отслеживают передвижение российско-белорусской совместной региональной группировки войск, которая была создана в связи с возможными угрозами национальной безопасности Союзного государства со стороны Украины.

Примечательно, что накануне в Минобороны Беларуси заявил о наращивании совместной группировке войск, также анонсировав совместные с Россией лётные учения.