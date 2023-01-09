Более 1200 сторонников Болсонару арестованы после беспорядков в Бразилии

Число арестованных сторонников Болсонару выросло до 1200 в понедельник, 9 января, после того, как воскресенье столицу страны захватили беспорядки на грани с госпереворотом.

Президент Бразилии Лула распорядился наказать всех участников беспорядков в Бразилиа.

Участники протеста, напомним, крошили мебель и заливали полы из огнетушителей в здани Конгресса и Верховного суда Бразилии.

Многие видео с бесчинатсвами попали в соцсети и теперь полиции остается только разбирать эти эпизоды, которые стали вескими доказательствами против протестующих.