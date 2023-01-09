Билозир: переговоры о вступлении Украины в ЕС перенесли на весну 2023 года

Украинский политик Лариса Билозир сообщила о переносе переговоров по вступлению Киева в Евросоюз.

В понедельник вечером депутат украинской Верховной рады от местной партии "Доверие" Лариса Билозир публично заявила, что переговоры о членстве Украины в Европейском союзе, которые должны были состояться грядущей осенью, перенесены на весну текущего года.

Примечательно, что ранее Украина и Молдавия получили статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Вместе с тем ЕС в очередной раз отказал Грузии на членство в организации, ввиду чего грузинский президент Саломе Зурабишвили сообщила, что считает Тбилиси более достойным для принятия в Евросоюз, нежели Киев и Кишинёв.