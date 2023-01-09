Politico: США обеспокоен растущей мощью ЧВК Вагнер

APS
2023-01-09 18:46

В Вашингтоне беспокоятся из-за растущей военной мощи российской ЧВК Вагнер.

В Соединенных Штатах Америки обеспокоены тем, что российская частная военная компания Вагнера набирает мощь в Европе и Африке.

Как сообщает интернет-издание Politico, в Вашингтоне намерены предпринять меры против Вагнера.

"Американские власти обеспокоены расширением операций группы "Вагнер" в странах Европы и Африки и планируют новые действия против нее, пишет Politico со ссылкой на источники в администрации", - пишет РИА.

Опубликовано: Николай Скира







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