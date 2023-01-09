В Берлине мужчина выдал себя за даму из эскорта и вымогал деньги у своих заказчиков

Сообщается, что 36-летний мужчина выдавал себя за эскортницу в Берлине и выманил в общей сложности почти 5000 евро у двух своих жертв.

Полиция сообщила в понедельник, что мужчина шантажировал и угрожал двум мужчинам в возрасте 58 и 32 лет в период с апреля по август.

36-летний мужчина ответит перед окружным судом Берлина за вымогательство и мошенничество.

Полиция рассказал, что обвиняемый предложил 58-летнему берлинцу заказать его в качестве сопровождающей особы через интернет-платформу. Подъехав в назначенное время на автомобиле службы эскорта, вымогатель выдал себя за водителя фирмы и начал угрожать заказчику, вымогая у него деньги. Сообщается, что он сообщил своей жертве, что в случае отказа от оплаты он похитит его.

С апреля по май потерпевший выплатил 36-летнему подозреваемому 4320 евро.

В июне мужчину снова зарегистрировали онлайн как предполагаемую девушку из эскорта.

Хотя 32-летний клиент отменил встречу, но он попал на удочку вымогателю, который потребовал за отмененную встречу в общей сложности 750 евро в период с июня по август под угрозой насилия.