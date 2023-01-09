Sky News: Великобритания рассматривает возможность поставки Украине 10 танков Challenger 2

Великобритания рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2. Источник Sky News сообщил, что эта тема обсуждалась в течение нескольких недель.

"Несколько недель" ведутся переговоры о поставке ВСУ некоторого количества танков Challenger 2, сообщил Sky News источник, знакомый с ходом переговоров. Такой шаг означал бы значительное усиление западной поддержки Украины и мог бы побудить других союзников по НАТО последовать их примеру.

Это побудило бы других жертвовать танки. Это был бы хороший прецедент, подчеркнул украинский источник, добавив, что речь идет о немцах и их "Леопардах", а также об американцах и их "Абрамсах".

Как отмечает Sky News, правительство Риши Сунака еще не приняло никакого решения. Однако если бы Великобритания обеспечила такую ​​поставку, она стала бы первой страной, которая откликнулась на просьбы украинского руководства оснастить ВСУ мощными западными танками.

Не исключено, что такое решение будет принято примерно 20 января – тогда должна состояться встреча стран, оказывающих военную поддержку Украине.

Подробности также пока неизвестны. Один из источников Sky News сообщил, что Великобритания может предоставить Украине 10 танков. Министерство обороны Великобритании не подтвердило и не опровергло эти сообщения.

Напомним, на прошлой неделе Белый дом сообщил, что США намерены поставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германии — БМП Marder. Германия также передаст Украине ЗРК Patriot.

Между тем в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не исключает возможности поставки танков в Украину. Он также призвал страны Альянса увеличить военную помощь Киеву.