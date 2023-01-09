MTV: половина жителей Финляндии против размещения базы НАТО в стране

Издание MTV утверждает, что финны массово высказываются против размещения постоянной военной базы Североатлантического альянса в своём государстве.

Вечером 9 января телевизионный канал MTV Uutiset опубликовал результаты свежего социологического опроса, который свидетельствует о том, что 48 процентов представителей населения Финляндии категорически против размещения базы НАТО в своей стране даже в случае, если она станет частью организации.

Вместе с тем 39 процентов финнов высказались за размещение базы Североатлантического альянса в Финляндии, выразив уверенность, что это повысит её обороноспособность.