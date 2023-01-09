Завотделом новостей культуры Михаил Ревуцкий награжден медалью Франциска Скорины

Президент Беларуси Александр Лукашенко пописал указ о награждении работников культуры и СМИ, сообщает БелТА.

Среди награжденных медалью Франциска Скорины заведующий отделом новостей культуры главной дирекции АТН Михаил Ревуцкий.

Михаил Ревуцкий родом из Быхова, но долгое время жил в ХМАО. Вернувшись в Беларусь, он поступил на журфак БГУ, где первым делом начал изучать белорусский язык.

Его работа для АТН всегда отличалась яркими сюжетами и фирменным бэкграундом с двумя «а» в аббревиатуре агентства теленовостей.

Восьми работникам СМИ объявлена Благодарность Президента за значительный личный вклад в реализацию государственной информационной политики, высокий профессионализм, объективное и всестороннее освещение событий общественно-политической и социально-культурной жизни страны, сообщает «Пул Первого».

Благодарностью Президента отмечена заместителя директора дирекции информационного вещания ЗАО "Второй национальный телеканал" Светлана Кнутова.