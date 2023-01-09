Принц Гарри дождался ответа джихадистов на свои откровения об убийстве 25 талибов
2023-01-09 19:43
Исповедь принца Гарри изначально подверглась критике его сослуживцев, а теперь навлекла беду на британских военных.
Напомним, что в своих мемуарах «Запасной» Гарри рассказал, как дважды отправлялся в командировку в Афганистан и убил там 25 мусульман.
Проповедник Анджем Чоудари призвал джихадистов «проснуться» и атаковать британские войска, сообщает в понедельник ВВС.
Известный террорист назвал Гарри «убийцей мусульман», и отметил, что тот показал свое «истинное лицо».
Опубликовано: Тарас Медведев