Принц Гарри дождался ответа джихадистов на свои откровения об убийстве 25 талибов

Исповедь принца Гарри изначально подверглась критике его сослуживцев, а теперь навлекла беду на британских военных.

Напомним, что в своих мемуарах «Запасной» Гарри рассказал, как дважды отправлялся в командировку в Афганистан и убил там 25 мусульман.

Проповедник Анджем Чоудари призвал джихадистов «проснуться» и атаковать британские войска, сообщает в понедельник ВВС.

Известный террорист назвал Гарри «убийцей мусульман», и отметил, что тот показал свое «истинное лицо».