Киев потребовал у Тбилиси вернуть «Буки», поставленные в 2008 году во время грузино-российского конфликта
Власти Киева попросили Грузию вернуть ракетные комплексы "Бук", которые Украина передала во время российско-грузинского конфликта 2008 года. Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в Тбилиси Андрей Касьянов.
Касьянов сообщил, что Украина также запросила противотанковые ракеты Javelin, которые Грузия получила от США.
"В случае с последними было не только согласие США, но и предложение заменить их Javelin более новыми системами", - сообщил он.
Украинский дипломат заявил, что, несмотря на категорический отказ правительства Грузии в оказании военной помощи Украине, Киев "против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и отвергает любые обвинения в попытке втянуть Грузию в конфликт с Российской Федерацией".
На прошлой неделе премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили исключил оказание военной помощи Украине.
Опубликовано: Николай Скира