Власти Эдо смогли вернуть шестерых похищенных на вокзале, 20 заложников не найдены

Власти штата Эдо на юге Нигерии сообщают, что силы безопасности спасли шесть человек, в том числе детей, похищенных боевиками на вокзале в Игебене.

Как мы сообщали ранее, полиция сообщила, что путешественники ждали посадки на поезд, когда на них напали и похитили.

Более 20 других заложников до сих пор числятся пропавшими без вести, а железнодорожный вокзал закрыт на неопределенный срок.

Представитель штата Эдо также сообщил об аресте подозреваемого в связи с похищениями.

По словам очевидцев субботнего инцидента, некоторые пассажиры получили огнестрельные ранения.

Правительство Нигерии осудило похищение пассажиров, назвав его подлым и варварским.