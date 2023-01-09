Власти Эдо смогли вернуть шестерых похищенных на вокзале, 20 заложников не найдены
2023-01-09 19:47
Власти штата Эдо на юге Нигерии сообщают, что силы безопасности спасли шесть человек, в том числе детей, похищенных боевиками на вокзале в Игебене.
Как мы сообщали ранее, полиция сообщила, что путешественники ждали посадки на поезд, когда на них напали и похитили.
Более 20 других заложников до сих пор числятся пропавшими без вести, а железнодорожный вокзал закрыт на неопределенный срок.
Представитель штата Эдо также сообщил об аресте подозреваемого в связи с похищениями.
По словам очевидцев субботнего инцидента, некоторые пассажиры получили огнестрельные ранения.
Правительство Нигерии осудило похищение пассажиров, назвав его подлым и варварским.
Опубликовано: Тарас Медведев