Два человека погибли и десять ранены при крушении самолёта Ан-2 в НАО

В результате крушения пассажирского самолёта Ан-2 в Ненецком округе скончались 2 человека.

Вечером понедельника Следственный комитет России опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил о гибели двух и ранении десяти человек в результате падения российского самолёта Ан-2 в Ненецком автономном округе. Известно, что самолёт потерпел крушение вблизи местного населённого пункта Каратайка.

К текущему моменту на месте инцидента работают все профильные службы, которые предварительно установили, что причиной падения Ан-2 стало обледенение посадочной трассы.