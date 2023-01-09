В Калифорнии за 10 дней «парада циклонов» погибли 12 человек

Штат Калифорния больше недели находится под воздействием неблагоприятной погоды, которую принес так называемы «парад циклонов».

Атмосферные течения принесли тропические ливни, которые столкнулись с холодными массами.

В результате штормовых ветров и наводнений в штате множество разрушений, ветровалов.

Погибли 12 человек, заявил губернатора Гэвин Ньюсом. По состоянию на утро понедельника более 120 000 человек остаются без электричества.

В воскресенье губернатор предупредил, что в ближайшие 48 часов ожидается самая суровая погода.