В Калифорнии за 10 дней «парада циклонов» погибли 12 человек
2023-01-09 19:57
Штат Калифорния больше недели находится под воздействием неблагоприятной погоды, которую принес так называемы «парад циклонов».
Атмосферные течения принесли тропические ливни, которые столкнулись с холодными массами.
В результате штормовых ветров и наводнений в штате множество разрушений, ветровалов.
Погибли 12 человек, заявил губернатора Гэвин Ньюсом. По состоянию на утро понедельника более 120 000 человек остаются без электричества.
В воскресенье губернатор предупредил, что в ближайшие 48 часов ожидается самая суровая погода.
Опубликовано: Тарас Медведев