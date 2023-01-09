The Economist: открытие границ Китая станет экономическим событием года
2023-01-09 19:59
Издание The Economist уверено, что снятие ряда коронавирусных ограничений в Китае станет катализатором многие экономических процессов в мире.
Авторитетный новостной журнал The Economist уведомляет, что решение правительства Китая вновь открыть границы, ослабив коронавирусные ограничения, приведёт к тому, что КНР продемонстрирует резкий спрос на западные товары, обеспечив рост своего ВВП на десять процентов к 2024 году.
При этом обозреватели The Economist выразили уверенность в том, что наряду с подъёмом китайской экономики произойдёт стагнация экономик стран Европейского союза, где продолжают расти цены на энергоресурсы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей