The Economist: открытие границ Китая станет экономическим событием года

Издание The Economist уверено, что снятие ряда коронавирусных ограничений в Китае станет катализатором многие экономических процессов в мире.

Авторитетный новостной журнал The Economist уведомляет, что решение правительства Китая вновь открыть границы, ослабив коронавирусные ограничения, приведёт к тому, что КНР продемонстрирует резкий спрос на западные товары, обеспечив рост своего ВВП на десять процентов к 2024 году.

При этом обозреватели The Economist выразили уверенность в том, что наряду с подъёмом китайской экономики произойдёт стагнация экономик стран Европейского союза, где продолжают расти цены на энергоресурсы.