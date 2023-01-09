Daily Mail: В Ватикане зреет заговор с целью свержения Папы Франциска

По данным зарубежных СМИ, в Ватикане сформировался заговор против папы Франциска. Группа консервативных кардиналов должна привести к преждевременному отречению преемника апостола Петра.

Информацию о заговоре в Святом Престоле сообщила в понедельник, 9 января, британская Daily Mail.

Движение за свержение либерального папы Франциска началось всего через несколько дней после смерти почетного папы Бенедикта XVI. Таблоид добавляет, что за заговором против Святого Отца стоит группа консервативных кардиналов, которые хотят отречения Франциска.

Интересно, что заговорщики действуют почти полностью официально. В интервью итальянской газете La Stampa один из консервативных иерархов открыто заявил, что "некоторые священнослужители готовы пойти против «коммунистического» папы".

"Действия будут идти по разным осям и этапам. Цель их, однако, будет одна — привести к такому напряжению вокруг деятельности Франциска, что ему придется уйти в отставку", — сказал на условиях анонимности один из кардиналов.

В интервью итальянским СМИ он добавил, что "противники Франциска знают, что на данный момент они в меньшинстве, что им потребуется время и для достижения консенсуса, и для ослабления папы".

Вот уже несколько дней не утихают отголоски критики Папы Франциска со стороны бывшего секретаря покойного Папы-пенсионера Бенедикта XVI. Архиепископ Георг Генсвайн указан как руководитель заговора против Святого Отца.

Совсем недавно Генсвайн раскритиковал решение Папы отменить традиционную Тридентскую мессу, заявив, что это "разбило сердце" его предшественнику.

В своей автобиографии архиепископ Генсвайн вспомнил, как он не смог завоевать доверие Папы Франциска и был шокирован и потерял дар речи, когда потерял свое положение в папском доме в 2020 году.

Daily Mail сообщает, что среди заговорщиков против Франциска также есть кардиналы Раймонд Берк и Герхард Людвиг Мюллер, который был близким союзником Бенедикта XVI.