МИД Венгрии приветствует решение Путина о рождественском перемирии
2023-01-09 20:29
Глава венгерского МИДа Петер Сийярто утверждает, что Будапешт поддерживает решение России об установлении режима перемирия в Украине на Рождество.
Вечером 9 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал новое сообщение в одной из социальных сетей, где публично заявил, что правительство его страны одобрительно относится к решению Владимира Путина ввести режим прекращения огня в зоне спецоперации на Рождество.
По мнению Сийярто, официальный Будапешт поддержит любое решение властей России, которые направлены на прекращение боевых действий в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей