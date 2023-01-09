МИД Венгрии приветствует решение Путина о рождественском перемирии

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто утверждает, что Будапешт поддерживает решение России об установлении режима перемирия в Украине на Рождество.

Вечером 9 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал новое сообщение в одной из социальных сетей, где публично заявил, что правительство его страны одобрительно относится к решению Владимира Путина ввести режим прекращения огня в зоне спецоперации на Рождество.

По мнению Сийярто, официальный Будапешт поддержит любое решение властей России, которые направлены на прекращение боевых действий в Украине.