Самолёт Ан-2 потерпел крушение в НАО из-за плохих погодных условий
2023-01-09 20:33
Пресс-служба объединённого Нарьян-марского авиаотряда рассказала о причинах крушения самолёта Ан-2 в Ненецком автономном округе России.
Как выяснилось, к падению самолёта Ан-2 в районе населённого пункта Каратайка привела резкая дестабилизация погодных условий в регионе, из-за чего пилоты воздушного судна предприняли попытку посалить его на соседнем аэродроме Варандей, однако не сумели справиться с управлением.
По данным МЧС России, в результате падения самолёта Ан-2 в Ненецком округе из двенадцати членов экипажа погибли двое, ещё десять оказались ранены.
Опубликовано: Ткачёв Андрей