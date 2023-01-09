Самолёт Ан-2 потерпел крушение в НАО из-за плохих погодных условий

Пресс-служба объединённого Нарьян-марского авиаотряда рассказала о причинах крушения самолёта Ан-2 в Ненецком автономном округе России.

Как выяснилось, к падению самолёта Ан-2 в районе населённого пункта Каратайка привела резкая дестабилизация погодных условий в регионе, из-за чего пилоты воздушного судна предприняли попытку посалить его на соседнем аэродроме Варандей, однако не сумели справиться с управлением.

По данным МЧС России, в результате падения самолёта Ан-2 в Ненецком округе из двенадцати членов экипажа погибли двое, ещё десять оказались ранены.