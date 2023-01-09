Генпрокуратура РФ оценит действия Меладзе, произнёсшего лозунг ВСУ

Генеральная прокуратура России даст оценку действиям певца Валерия Меладзе, которые были совершены во время концерта в Дубае.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ уведомляет, что депутат российской Госдумы Андрей Луговой направил в ведомство запрос с призывом расследовать деятельность отечественного музыканта Валерия Меладзе, который во время концерта в Дубае публично ответил словами "героям слава", услышав лозунг "слава Украине".

По данным СМИ, позднее аналогичные слова произнёл признанный иноагентом в России Максим Галкин, который проигнорировал факт прямого отношения данной фразы к украинским националистам.