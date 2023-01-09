МИД Приднестровья: действия Кишинёва могут помешать переговорам
2023-01-09 20:42
В Министерстве иностранных дел Приднестровской Молдавской республики утверждают, что ряд действий правительства Молдавии вредит переговорному механизму в регионе.
Пресс-служба МИД Приднестровья уведомляет, что законопроект об уголовной ответственности за сепаратизм и создание неконституционных правительственных органов, который был принят молдавским парламентом в первом чтении, может навредить механизму переговоров между Тирасполем и Кишинёвом.
Также в приднестровском МИДе сообщили, что предостерегают молдавскую сторону от необдуманных шагов, которые могут дестабилизировать перемирие между двумя государствами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей