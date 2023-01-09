Финляндия оштрафовала дочернюю фирму «Лукойла» на 32 тысячи евро
2023-01-09 20:47
Финское энергетическое агентство наложило штраф на компанию Oy Teboil Ab, являющуюся "дочкой" "Лукойла", расположенного в России.
В понедельник пресс-служба энергетического агентства Финляндии сообщила, что в соответствии с законом об использовании возобновляемых источником энергии от 2021 года дочерняя компания "Лукойла" Oy Teboil Ab оштрафована на 32 тысячи евро, поскольку в её топливе обнаружены маркеры, свидетельствующие о менее чем 18-процентном содержании возобновляемых источников энергии.
Примечательно, что в 2021 году подконтрольная "Лукойлу" Oy Teboil Ab составляла 29 процентов от всего внутреннего нефтяного рынка Финляндии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей