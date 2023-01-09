Эрдоган назвал заслугой Турции спокойную обстановку в Чёрном море

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что благодаря Анкаре в бассейне Чёрного моря после начала спецоперации сохраняется спокойная обстановка.

9 января президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган во время обращения к нации после заседания Кабинета министров Турции заявил, что официальная Анкара предотвратила напряженность в бассейне Чёрного моря после начала специальной военной операции России на Украине.

Эрдоган пояснил, что спокойная обстановка в Чёрном море сохраняется благодаря тому, что Турция неукоснительно следует Конвенции Монтрё, которая регулирует судоходство в зоне проливов Босфора и Дарданеллы.