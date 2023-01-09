В США преподавателя уволили за то, что она показала студентам изображение пророка Мухаммеда

The New York Times сообщает, что в Университете Хэмлайн в Сент-Поле (Миннесота, США) была уволен доцент.

Эрика Лопес Пратер попрощалась со своей работой, потому что во время лекции показала изображение пророка Мухаммеда. Студенты-мусульмане обиделись и сообщили об этом руководству университета.



Перед тем, как показать образ Мухаммеда, как сообщает The New York Times, преподаватель предупредила студентов, что будет показывать картины, связанные с разными религиями, и что, если кто-то не захочет участвовать в показе, они могут уйти или выступить с возражениями. Однако таких голосов не было, занятие проходило без каких-либо помех.

Проблемы появились позже. Выяснилось, что в адрес руководства вуза была подана жалоба, по результатам которой было принято решение об увольнении. Власти университета боялись, что дело получит огласку, которую хотели замолчать быстрым увольнением.

Эта информация все равно просочилась в СМИ и вызвала спор между сторонниками свободы слова и мусульманами , считающими, что демонстрация изображения пророка Мухаммеда оскорбляет их религиозные чувства.



Согласно мусульманской вере, показ изображения пророка является святотатством.

Изображение, показанное во время лекции, включено в одну из самых ранних исламских иллюстрированных историй мира — "Сборник хроник" XIV века — это изображение архангела Гавриила, который диктует Мухаммеду первые слова, которые он должен написать в Коране. Картина признана искусствоведами шедевром персидской рукописной живописи.

Как напоминает NYT, в публичном пространстве появляются изображения образа Мухаммеда. В этом вопросе нет единого мнения даже среди последователей ислама. Некоторые считают, что показывать Мухаммеда святотатственно, подразумевая поклонение пророку, а не Богу. Другие, в свою очередь, указывают, что Коран этого не запрещает, и если это не карикатура на пророка, то такое изображение можно показывать.